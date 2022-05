Bibi Claßen (29) ist wieder zurück in Deutschland – und trifft direkt ihren Papa! Vor einer Woche schockierten die YouTuberin und ihr Mann Julian Claßen (29) ihre Fans: Die beiden haben sich getrennt! Die zweifache Mutter scheint sogar schon einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Nach dem Liebes-Aus flog sie direkt nach Italien und wurde dort erneut turtelnd mit Timothy Hill gesichtet. Pünktlich zum Vatertag war Bibi aber wieder zurück in Deutschland!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die 29-Jährige aus dem Flugzeug zunächst ihre Rückreise nach Deutschland. Dort angekommen berichtete sie zudem von ihren Plänen. "Voll krass, der Geburtstag meines Vaters fällt einfach auf Vatertag. Voll cool", erzählte die Netzbekanntheit. Aus diesem Grund verbrachte sie den Tag auch mit ihrem Familienmitglied: "Wir treffen uns gleich zum Abendessen."

Ihr Ex Julian hingegen hatte am Vatertag die gemeinsamen Kinder Lio (3) und Emily (2) bei sich. Zu diesem Anlass widmete der 29-Jährige seinen Sprösslingen im Netz einen süßen Post. Darin beteuerte der gebürtige Kölner, "jederzeit und überall" der beste Papa für die beiden sein zu wollen.

TikTok / randombullsh Bibi Claßen und Timothy Hill (l.)

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Emily, Julian und Lio Claßen

