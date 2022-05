Verfolgt Jill Lange (21) bei Ex on the Beach einen Plan? Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin hat sich auf ein besonderes TV-Abenteuer eingelassen und traf dabei auf ihren Verflossenen Sascha. Das Duo hat schon in der Vergangenheit mit zahlreichen Auseinandersetzungen auf sich aufmerksam gemacht – und zankt auch in diesem Flirtformat fleißig weiter. Aber ganz ohneeinander können die zwei offenbar doch nicht. In der aktuellen Folge knutschen sie intensiv – die anderen Bewohner vermuten dahinter aber nicht Liebe, sondern eine Strategie!

Zu Beginn der dritten Episode zanken Jill und der Garten- und Landschaftsbauer noch heftig. Sascha kündigt sogar an, die Show zu verlassen. Von diesem Entschluss können ihn die TV-Kollegen zwar abbringen – er und seine Ex beschließen aber, sich komplett aus dem Weg zu gehen. "Egal, wie oft wir miteinander reden: Wir drehen uns im Kreis. Es ist schwierig mit uns", betont die Blondine. Doch von absolutem Kontaktabbruch fehlt wenig später jede Spur: In einer ruhigen Ecke knutschen Jill und Sascha intensiv. "Ich kann meine Finger nicht von dir lassen", säuselt die 21-Jährige, bevor wild gezüngelt wird.

Die übrigen "Ex on the Beach"-Stars sind ziemlich genervt. Sie sind sicher: Jill hat es nur auf Extrasendezeit abgesehen. "Jill hat gesagt, sie hat Angst rauszufliegen, deswegen macht sie heute was", eröffnet Roma vor versammelter Mannschaft. Daraufhin wird eine Szene eingeblendet, in der die TV-Bekanntheit von ihrem Knutschplan erzählt. Von den anderen Girls mit den Fake-Vorwürfen konfrontiert, stellt die Are you the One – Reality Stars in Love-Kandidatin aber klar: "Ich bin immer flirty. Das zwischen mir und Sascha ist kein Schauspiel."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Instagram / tzasch_ Sascha, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Star

RTL / Frank Fastner Die "Ex on the Beach"-Singles 2022

