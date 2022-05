Der Start von Ex on the Beach hat es in sich! In der dritten Staffel der Reality-TV-Show treffen erneut einige heiße Singles auf mehr oder weniger erfreuliche alte Bekanntschaften. Bislang erschien nur der Ex einer Kandidatin: Jill Lange (21) traf auf ihren einstigen Verflossenen Sascha. Der Are You The One?-Star ist jedoch nicht da, um die Beauty zurückzugewinnen: Sascha hat eine fiese Intrige geplant!

In der ersten Folge der Show kamen die Singles wie Gina Alicia oder Luigi Birofio erst einmal in der Villa an. Wenig später musste Jill jedoch ordentlich schlucken: Bei einem imposanten Auftritt in einem Boxring erschien Sascha, mit dem sie vor allem nach "Are You The One?" mächtig gestritten hatte. Doch der ist aus einem ganz bestimmten Grund da, wie er später verriet: "Ich werde Jill so was von verarschen, ich wusste, dass sie hier ist. Das ist eine Mission und das hat nichts mit Gefühlen zu tun!"

Jill hat davon bislang noch keinen blassen Schimmer. Von seiner Ankunft war die 21-Jährige jedoch alles andere als begeistert: "Das ist mein Worst-Case-Szenario, was ich mir hier hätte vorstellen können." Nach einem Gespräch mit Sascha, bei dem er sich scheinheilig entschuldigte, war sie jedoch sanfter gestimmt und ahnte nichts von seiner Intrige.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Anzeige

Instagram / tzasch Sascha, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Sascha und Jill, "Are You The One?"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de