Wer kann die große Let's Dance-Profi-Challenge für sich entscheiden? Vergangene Woche endete die 15. Staffel des beliebten Tanzformats, aus der René Casselly (25) als glücklicher Gewinner hinausging. Doch auch heute Abend werden wieder einige flotte Nummern aufs Parkett gelegt, denn es steht eine weitere Show an, bei der die Profitänzer in Paaren gegeneinander antreten. Die Sieger der Sendung dürfen sich im kommenden Jahr, dann von den neuen "Let's Dance"-Kandidaten ihren Favoriten aussuchen. Doch welches der Tanzpaare soll gewinnen, wenn es nach den Zuschauern geht?

In einer Promiflash-Umfrage zeichnete sich schnell ein deutliches Bild ab: Ganze 442 von insgesamt 2.054 Teilnehmern (Stand: 27. Mai, 20:00 Uhr) sehen Massimo Sinató (41) und Vadim Garbuzov (35) ganz weit vorne – das entspricht rund 21,5 Prozent – dicht gefolgt von Kathrin Menzinger (33) und Evgeny Vinokurov (31), die 18,4 Prozent von sich überzeugen können. 312 User, also 15,2 Prozent, drücken hingegen Ekaterina Leonova (35) und Oxana Lebedew ganz fest die Daumen.

Mit eher weniger Support müssen hingegen Alexandru Ionel und Anastasia Bodnar rechnen, denn die beiden belegen bei den Fans den letzten Platz. Gerade einmal 0,2 Prozent der Stimmen gehen an den 27-Jährigen und seine dunkelhaarige Tanzpartnerin. Auch Patricija Ionel (27) und Sergiu Luca (39), die in der Sendung einen Wiener Walzer zum Thema "Cinderella" tanzen werden, stehen nicht in der Gunst der Promiflash-Leser. Nur 28 Teilnehmer voteten für einen Sieg der beiden.

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Profis

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Evgeny Vinokurov und Kathrin Menzinger

Anzeige

Instagram / a.lexandru Alexandru Ionel und Anastasia Bodnar im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de