Katie Holmes (43) zeigt ihr Liebesglück jetzt ganz offen. Nach der Trennung von Emilio Vitolo vor rund einem Jahr gab es immer wieder Gerüchte, dass die Schauspielerin wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat – und tatsächlich: Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Katie an den Bassisten Bobby Wooten III vergeben ist. Auf ersten Bildern wirkten die beiden überglücklich miteinander. Jetzt zeigten sie sich auch zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich!

Am Donnerstag waren Katie und Bobby zu Gast bei einer Gala in New York. Auf dem Red Carpet lehnte sich die Dawson's Creek-Darstellerin an ihren Freund an und lächelte verliebt in die Kamera. Weitere Bilder zeigen das Paar beim Sektempfang auf einer Dachterrasse. Auch dort hatten die beiden ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Auf Social Media fehlt von einem Pärchenfoto bislang hingegen jede Spur. Bobby postet dort allerdings auch ohnehin hauptsächlich Eindrücke von seiner Tätigkeit als Musiker. Zuletzt unterstütze der 33-Jährige zum Beispiel die Künstlerin Carly Rae Jepsen (36). Zuvor spielte er bereits für Stars wie David Byrne (70) oder Jennifer Lopez (52).

Getty Images Katie Holmes and Bobby Wooten III im Mai 2022 in New York

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Getty Images Katie Holmes and Bobby Wooten III

