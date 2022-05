Katie Holmes (43) schwebt auf Wolke sieben! Im Mai letzten Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Ex Emilio Vitolo in Zukunft getrennte Wege gehen. Vor wenigen Wochen wurde die Dawson's Creek-Darstellerin dann erstmals wieder in männlicher Begleitung gesichtet. Hand in Hand waren die hübsche Brünette und Bobby Wooten III. durch New York geschlendert und hatten sich sogar einen kleinen Kuss aufgedrückt. Nun wurden die beiden Turteltauben beim innigen Knutschen abgelichtet.

Wie einige Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, scheint Katie total verliebt in ihren Bobby zu sein – immerhin konnten die zwei bei ihrem Spaziergang am Sonntag kaum die Finger voneinander lassen. Auch beim gemeinsamen Mittagessen hatten die beiden immer wieder zur Hand des jeweils anderen gegriffen. Schließlich zeigte die "Batman Begins"-Darstellerin noch deutlicher, wie happy Katie mit ihrem neuen Lover ist: Sie drückte Bobby fest an sich heran und gab dem Musiker einige total innige Küsse auf die Lippen.

Ihre neue Liebe soll Katie jedoch alles andere als erzwungen haben – nach ihrer letzten Trennung wollte sich die Hollywoodschauspielerin nämlich erst mal nur auf Töchterchen Suri (16) konzentrieren. Wie ein Insider gegenüber US Weekly ausplauderte, soll sich Katie lange "nicht auf ihr Datingleben konzentriert" haben oder auf der Suche nach einer neuen Liebe gewesen sein.

Anzeige

Getty Images Katie Holmes bei der New York Fashion Week, 2021

Anzeige

Getty Images Bobby Wooten III. im September 2021

Anzeige

Getty Images Katie Holmes im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de