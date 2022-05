Am Freitag ist es so weit! Endlich startet die neue Gesangsshow "All Together Now" um 20:15 Uhr auf Sat.1. Eigentlich sollte die Sendung von dem Comedian Luke Mockridge (33) moderiert werden, doch weil dieser sich nach den Missbrauchsvorwürfen erst einmal zurückziehen wollte, übernimmt die Promi Big Brother-Bekanntheit Melissa Khalaj (33) diese Rolle. Mit Promiflash sprach Melissa nun vor dem offiziellen Start über das Format: Wie funktioniert die neue Show?

Im Promiflash-Interview erzählte die gebürtige Münchnerin, dass ihr die Dreharbeiten total Spaß gemacht haben. Die Sendung unterscheidet sich nämlich sehr von anderen Gesangsshows. "Das Besondere an 'All Together Now' ist vor allem wohl eine spielerische Leichtigkeit, die von diesem Format ausgeht", erklärte Melissa und fügte hinzu: "Hier werden in gewisser Weise klassische Unterhaltungselemente mit facettenreicher Musik verbunden." Außerdem haben die Kandidaten die Chance, insgesamt 10.000 Euro zu gewinnen.

Doch worauf können sich die Zuschauer am meisten freuen? "Auf Songs zum Mitsingen, [...] auf jeden Freitag zwölf talentierte und einzigartige Performer, die einen begeistern und emotional mitnehmen werden", meinte die 33-Jährige. Die Jury sei natürlich ebenfalls ein echtes Highlight, immerhin entscheiden in dem neuen Format gleich 100 Juroren, ob die Künstler eine Runde weiter kommen.

"All Together Now" – ab 27. Mai 2022, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Mellisa Khalaj bei "All Together Now"

Anzeige

Sat.1 / Julia Feldhagen Moderatorin Melissa Khalaj bei "All Together Now"

Anzeige

Sat.1 Die "All Together Now"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de