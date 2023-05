"The Masked Singer"-Finale: Dieser Star ist der Frotteefant!

Er musste sich als Erstes demaskieren! Heute Abend findet das lang erwartete Finale der achten Staffel von The Masked Singer statt. In der Rate-Show schlüpfen Promis in aufwendigen Kostüme und beweisen ihr Gesangstalent. Ruth Moschner (47), Rea Garvey (50) und der Gewinner des vergangenen Jahres, Daniel Donskoy raten dabei, wer unter den Masken steckt. Nun musste sich der erste Star aus dem Finale verabschieden!

In der ersten Runde der finalen Show sangen die vier verbliebenen kostümierten Promis um die Wette. Für den Frotteefant reichte es dabei nicht – er musste die Final-Show als erstes verlassen. Und welcher Star versteckte hinter der Maske mit den großen Ohren? Niemand anderes als die The Voice of Germany-Moderatorin Melissa Khalaj (33)!

Die TV-Bekanntheit scheint sich über ihr Show-Aus aber nicht allzu sehr zu ärgern – sie sei vor allem dankbar. "Das ist so irre. Ich stand im Finale, das ist so verrückt!", meinte sie ganz aufgeregt. "Was für eine wilde Reise ist das. Man hat sich das immer angehört von den Promis vorher [...] und jetzt fühl' ich das das erste Mal! Sechs Wochen lang habe ich so viele Menschen angelogen." Nun kämpfen noch der Igel, der Schuhschnabel und Mystica um den Sieg.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Frotteefant bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

Getty Images Melissa Khalaj, Juli 2017

Anzeige

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de