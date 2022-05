Dieser Auftritt kam nicht so gut an! Heute Abend steht das Finale der Champions League auf dem Programm – ein echter Fußball-Leckerbissen, bei dem sich Real Madrid und der FC Liverpool in Paris gegenüberstehen. Eröffnet wurde das Spektakel mit einem Medley der Sängerin Camila Cabello (25), die von aufwendigen Tanz-Choreos unterstützt wurde. Doch nachdem der letzte Ton verhallt war, begann im Stadion ein gellendes Pfeifkonzert!

Den Unmut der angereisten Fußballfans konnten viele Twitter-User offenbar gut nachvollziehen. "Wollte doch nur Fußball gucken, jetzt ist hier Camila Cabello" oder "Was juckt mich Camila Cabello" waren nur zwei der vielen Kommentare von Nutzern, die die Show-Einlage nicht nachvollziehen konnten. Einige stellten sich jedoch auch schützend vor die Musikerin: "Ich kann die Fans verstehen, dass sie jetzt Fußball sehen wollen. Aber Camila gegenüber find ich das so unfair!"

Manch einem mögen bei der Szene Erinnerungen an das DFB-Pokal-Finale vor fünf Jahren gekommen sein. Damals sang Helene Fischer (37) im Berliner Olympiastadion – und wurde fies ausgepfiffen. "Jetzt weiß übrigens Camila Cabello wie sich Helene Fischer damals beim DFB-Pokalfinale so fühlte", merkte ein Nutzer an.

Anzeige

Getty Images Camila Cabello im Stade de France in Paris

Anzeige

Getty Images Camila Cabello beim Champions League Finale

Anzeige

Getty Images Helene Fischer beim DFB-Pokal-Finale 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de