Wussten sie von ihrer zweiten Chance? Bei Kampf der Realitystars staunten die Kandidaten in der vergangenen Folge nicht schlecht: Denn im Spiel "Sendezeit Sense" standen ihnen plötzlich alle Kandidaten gegenüber, die bereits rausgeflogen waren. Jan Leyk (37) und Sissi Hofbauer (26) konnten sich durch die kniffligen Aufgaben zurück in die Sala kämpfen. Promiflash verriet Sissi jetzt, ob das Prozedere vorab bekannt war.

Nach ihrem Exit seien sie von den Machern der Show behutsam vorbereitet worden, erklärte Sissi im Gespräch mit Promiflash: "Es gab Andeutungen seitens der Produktion, was jedoch passieren wird, blieb offen!" Dass weitere Sendezeit in Aussicht stand, schien also klar gewesen zu sein – nur dass es wirklich einen Weg zurück in die Sala geben würde, wurde offenbar erst kurzfristig kommuniziert.

Ihr Comeback habe ihr wieder neuen Wind gegeben, fügte Sissi hinzu – allerdings sei es wahnsinnig schwer gewesen, vor Ort seine Siegchancen einzuschätzen: "Na klar hatte ich wieder die Möglichkeit bekommen, um den Sieg zu kämpfen, allerdings kämpft man sich in einem solchen Format von Tag zu Tag."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Mike Cees, Jan Leyk und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer, TV-Bekanntheit

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer, TV-Bekanntheit

