Sie gibt ein Baby-Update! Samira Klampfl (28) und ihr Partner Serkan Yavuz (29) sind am vergangenen Montag zum ersten Mal Eltern geworden! Auf den sozialen Netzwerken bestätigte die Beauty am Donnerstag die Geburt der kleinen Nova Skye Sya – und offenbarte gleich ein paar Details zur Geburt. Schon wenige Tage später durfte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin wieder nach Hause. Und dort ist alles mega-entspannt.

"Wie hatten einen super-entspannten Tag heute, die Hebamme war da und hat uns ein paar Sachen gezeigt", berichtete Samira ihren Followern in ihrer Instagram-Story vom neuen Alltag als Mama. Später sei dann noch Besuch vorbeigekommen: "Die Omas waren da und ich habe mit meiner Mama Novas Kleiderschrank ausgemistet."

An ihre erste Story seit einer kleinen Weile müsse sie sich erst mal gewöhnen, schmunzelte die Brünette – zumal ihr Dasein als frischgebackene Mama einer kleinen Tochter nach wie vor völlig neu für sie sei: "Was für eine Zeit gerade, ich bin jeden Tag richtig überwältigt."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

samirayasminleila / Instagram Samira Klampfl im November 2021

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

