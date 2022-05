Kelly Osbourne (37) kann wirklich stolz auf sich sein. Aus ihren Problemen mit Alkohol macht die Tochter von Rock-Legende Ozzy Osbourne (73) längst kein Geheimnis mehr. So sprach die Britin im vergangenen Jahr beispielsweise darüber, dass sie nach drei Jahren Nüchternheit einen Rückfall gehabt hätte. Seitdem hält sie ihre Fans über ihre erneute Reise ohne Alkohol auf dem Laufenden. Jetzt stand auch ein großer Tag für die Musikerin an: Kelly feierte, dass sie seit genau einem Jahr keinen Alkohol mehr getrunken hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährige nun ein Foto ihres Tageszählerstandes, wie lang sie nun schon trocken ist. "Was für einen Unterschied ein Jahr doch machen kann! Hätte man mir vor 365 Tagen gesagt, dass ich nüchtern, glücklich sein und bald Mutter werden würde, hätte ich nur gelacht", schrieb Kelly freudig unter dem Beitrag. Sie merke immer wieder, wie erstaunlich das Leben doch sein könne, wenn man sich nur anstrengen würde. "Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben", bedankte sie sich anschließend noch bei ihren rund 2,4 Millionen Followern.

In den Kommentaren zeigten sich viele Supporter von der Errungenschaft der "One Word"-Interpretin begeistert. "Ich bin so stolz auf dich... Das ist unglaublich" oder "Herzlichen Glückwunsch! Mögen die Heilung und der Segen anhalten", lauteten nur einige Kommentare unter dem Post. Auch Kelly Mutter Sharon Osbourne (69) schien sehr stolz auf ihre Tochter zu sein, denn sie repostete das Foto in ihrer Story.

