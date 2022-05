Khloé Kardashian (37) scheint sich zum ersten Mal sicher zu sein. Sie und Tristan Thompson (31) haben zusammen eine Tochter namens True (4). Ihre Beziehung stand von Beginn an unter keinem guten Stern und war von vielen Ups und Downs geprägt. Nun wirkt es so, als hätte Khloé endgültig einen Schlussstrich gezogen und würde seine Untreue nicht mehr verzeihen. Begibt sich Khloé als Single jetzt wieder zurück in die Dating-Welt?

In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" sprach die Realityshow-Darstellerin offen über ihr Privatleben und verriet einige Details. Dabei ging es auch um ihr aktuelles Liebesleben. So offenbarte die Beauty überraschenderweise: "Ich fühle mich nicht einsam. Ich will mich mit niemandem daten." Hierfür hätte sie momentan eh keine Zeit. "Ich habe das Gefühl, dass ich sehr mit meiner Arbeit ausgelastet bin und besessen von meiner Tochter. Ich liebe es einfach, Mutter zu sein, deshalb bin ich ziemlich beschäftigt", gestand Khloé.

Darüber hinaus wäre sie nicht in Stimmung, sich auf die aktive Suche nach einem neuen Partner zu begeben. "Ich bin auch nicht auf irgendwelchen Apps unterwegs. [...] Ich denke, dass ich bei jedem Foto sehr voreingenommen wäre", gab Khloé offen zu.

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im April 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

