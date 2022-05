Khloé Kardashian (37) sorgte mit ihrer Beziehung zu Tristan Thompson (31) für Aufsehen: Obwohl der Profibasketballer seiner Verflossenen mehrfach fremdgegangen war und sich diese anschließend von ihm trennte, gab sie ihm kurz darauf noch eine Chance. Doch der Sportler ging erneut fremd und zeugte sogar ein Kind mit seiner Affäre. Nun verriet Khloé, wie sie nach all dem zu ihrem Ex steht.

In einer Ausgabe des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" kam die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin auf ihren Ex-Lover zu sprechen. Dabei offenbarte sie, dass die beiden zum Wohle ihrer gemeinsamen Tochter True (4) miteinander auskommen. "Sie macht jeden Abend einen Videoanruf mit ihm und das ist einfach sehr herzlich", schilderte Khloé.

Und wie sieht es aktuell in Sachen Liebe bei der 37-Jährigen aus? Wie die Reality-TV-Bekanntheit weiter verriet, sei sie momentan nicht in der Stimmung, sich für Dates zu verabreden. "Ich bin auch nicht auf irgendwelchen Apps unterwegs [...] Ich denke, dass ich bei jedem Foto sehr voreingenommen wäre", erklärte sie.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im April 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

