Macht Vick Hope (32) damit alles offiziell? Seit ein paar Tagen geht das Gerücht um, wonach die Radiomoderatorin mit dem Musiker Calvin Harris (38) verlobt ist. Der hatte zwar erst im März die Trennung von seiner Ex Aarika Wolf bekannt gemacht – scheint aber schon bereit für den nächsten Schritt mit seiner neuen Partnerin zu sein. Bestätigt haben weder der Brite noch Vick die Liebesnews, ein neues Indiz für die Verlobung gibt es jetzt aber: Die Moderatorin hat ihren XXL-Klunker präsentiert.

Die 32-Jährige moderierte das BBC Radio 1's Big Weekend in Coventry – während sie auf der Bühne stand, konnten die Zuschauer ganz eindeutig ein silbernes Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger entdecken. Weil die Dunkelhaarige die Hand oft in Sichthöhe hielt, um sich ihren Moderatorionstext auf den Karten einzuprägen, fiel der Blick immer wieder auf den möglichen Verlobungsring. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Geschenk von Calvin handelt, das er ihr beim Antrag überreicht hat, ist nicht offiziell bekannt.

Ein Insider hatte Anfang der Woche aber schon ausgeplaudert, dass das Duo eine gemeinsame Zukunft plant und Calvin die Frage aller Fragen längst gestellt hat. "Vick hat erzählt, dass sie auf Ibiza heiraten wollen. Es ist ein besonderer Ort für die zwei – und sie wollen dort auch den Rest ihres Lebens miteinander verbringen", berichtete die Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Calvin Harris, Star-DJ

Backgrid Radiomoderatorin Vick Hope

Instagram / vicknhope Vick Hope im März 2022

