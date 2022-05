Endlich lüften Angelina (30) und Sebastian Pannek (35) das große Geheimnis! Das Influencer-Traumpaar schwebt wohl gerade auf Wolke sieben: Nach ihrem kleinen Sohn erwarten die beiden nämlich gerade ihr zweites Kind! Diese schöne Nachricht teilten sie im März mit ihren Fans im Netz. Seitdem gab es auch schon das eine oder andere Update rund um die Schwangerschaft. Doch das wohl spannendste Detail hatten sie bisher für sich behalten: Angelina und Basti haben endlich das Babygeschlecht enthüllt!

Via Instagram machten sie jetzt publik: Sie bekommen ein Mädchen – also ihre erste Tochter! "Unsere kleine Prinzessin. Mama, Papa und dein großer Bruder freuen sich schon sehr auf dich, kleiner Schatz", schrieb Angelina in ihrer Verkündung. Dazu postete sie zauberhafte Fotos von sich und ihrem Mann. Die Schwangere trägt hier eine hübsche rosafarbene Robe und zeigt stolz ihren kugelrunden Babybauch – beide strahlen überglücklich.

Wie geht es Angelina eigentlich während ihrer zweiten Schwangerschaft? Ende April verriet sie im Promiflash-Interview: "Grundsätzlich geht es mir wunderbar. Ich glaube, das sieht man auch. Ich genieße jeden Tag der Schwangerschaft und freue mich einfach." Auch mit den typischen Symptomen habe sie kaum zu kämpfen.

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek auf der Berliner Fashion Week im September 2021

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek an ihrer Hochzeit

Timm, Michael / ActionPress Angelina Pannek beim Goovi-Launchevent in Berlin

