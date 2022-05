Kann Denise Mski (22) ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen? Am Muttertag verkündete die Influencerin überraschende Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Baby! Weder die Netzbekanntheit selbst noch ihre Fans haben mit diesen News wohl gerechnet. Das Kind entstand in einer Beziehung, die sie nie öffentlich preisgab – und war zudem nicht geplant. Ihrer Begeisterung tut das aber keinen Abbruch. Promiflash erzählte Denise nun, wie sie sich in der Schwangerschaft fühlt!

Inzwischen ist die 22-Jährige im vierten Monat angekommen. Über Wehwehchen kann die werdende Mutter allerdings kaum klagen. "Zur Zeit noch sehr viel Müdigkeit, ein bisschen Übelkeit. Aber sonst geht es", berichtete Denise im Promiflash-Interview am Rande des Only Love Festivals von Oceansapart. Somit kann sich die Blondine ganz auf ihre Vorfreude konzentrieren. "Es ist voll die entspannte Schwangerschaft", betonte sie weiter.

Obwohl sie derzeit keinen Partner an ihrer Seite hat, bereitet Denise auch der Blick in die Zukunft keine Bauchschmerzen. "Ich habe keine Angst, alleine zu sein. Ich habe eine sehr große Familie und weiß, dass alle für mich da sind", versicherte die Beauty. Die Berlinerin selbst sei ebenfalls ohne Vater aufgewachsen und wisse, dass sie es auch allein stemmen kann.

TikTok/denise.mski Denise Mski während ihrer Schwangerschaft

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Instagram / denise.mski Denise Mski, Webstar

