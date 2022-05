Wie schnell die Zeit vergeht! Seinen treuen Fans kommt es sicher erst wie gestern vor, dass Elyas M'Barek (40) mit der süßen Serie Türkisch für Anfänger 2006 seinen Karrieredurchbruch hatte. Seitdem spielte der Hottie in zahlreichen TV-Produktionen den wilden Casanova und ist auch von den Kinoleinwänden nicht mehr wegzudenken. Besonders gefeiert wurde er für seine Figur des Rüpellehrers in Fack ju Göhte 2013. Seitdem sind schon fast zehn Jahre vergangen – und der hübsche Österreicher steuert nun aufs mittlere Alter zu: Elyas feiert heute seinen 40. Geburtstag!

Stört es den Filmstar, dass er nicht mehr in seinen Dreißigern ist? Offenbar nicht! Im Interview mit DPA betonte er jetzt: "Ich freue mich total darauf, meinen Vierzigsten zu feiern und vor allen Dingen zu wissen, dass ich nicht irgendetwas bereue oder das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben." Deshalb auch das Motto seiner Geburtstagsparty: "Da wird es statt einer großen Krise eine große Sause geben", verkündete Elyas.

Seinen Vierzigsten wird er übrigens nicht zu Hause feiern – sondern auf Ibiza! "Wenn man berühmt ist, kann man sich Freiheiten erlauben, man fährt ins Ausland oder so, wenn man seine Ruhe haben will", beteuerte Elyas. Die Party soll im engsten Freundeskreis stattfinden. Glaubt ihr, dass auch seine Promi-Kollegen wie Matthias Schweighöfer (41) oder Florian David Fitz (47) dabei sein werden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Elyas M'Barek 2011 bei der Premiere von "What A Man"

Getty Images Schauspieler Elyas M'Barek, 2013

Instagram / elyjahwoop Elyas M'Barek, Schauspieler

