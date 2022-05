David Beckham (47) lässt seine Fans an seiner Vergangenheit teilhaben. Auf seinem Social-Media-Account beweist der Brite immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. So erfreut er seine mehr als 73 Millionen Abonnenten beispielsweise regelmäßig mit gemeinsamen Selfies mit seinen Kids. Auf der Hochzeit von Brooklyn (23) hielt der stolze Papa zudem eine emotionale Rede. Anlässlich des Geburtstags seiner Schwester Lynne veröffentlichte David nun zwei Schnappschüsse aus dem Familienalbum.

Auf seinem Instagram-Account gewährte der ehemalige Kicker seiner Community jetzt einen Blick in seine Vergangenheit. Während das erste Foto David in jungen Jahren mit seiner Familie abbildet, zeigt der zweite Schnappschuss eine lachende Lynne in ihrer Teenie-Zeit. "Alles Gute zum 50., Lynne! Ich hoffe, du hast einen tollen Tag, Schwesterchen – du hast es verdient", schrieb der 47-Jährige unter dem Beitrag. Anschließend entschuldigte er sich noch humorvoll bei seiner Verwandtschaft für die unvorteilhaften Fotos – zunächst bei seiner Schwester und dann auch bei seinem Vater.

In den Kommentaren unter dem Post zeigten sich viele Follower von den intimen Einblicken in frühere Zeiten begeistert. "Ich liebe alles an dir und deiner Familie" oder "Ein Bild, das nur ein Geschwisterkind posten würde! Gemein und großartig zur gleichen Zeit", lauteten nur einige Nachrichten der Fans. Augenscheinlich fand auch Cruz (17) an den Fotos seiner Tante Gefallen, denn der Promi-Sprössling versah den Beitrag kurzerhand mit einem Like.

Instagram / davidbeckham Throwback-Bild von David Beckham und seiner Familie

Instagram / davidbeckham Lynne Beckham in ihrer Jugend

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Familie

