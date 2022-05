Schock für alle Nathalie Volk-Fans! Seit einigen Wochen gibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder Statements ab, die vor allem Modelmama Heidi Klum (48) und den Sender ProSieben in ein schlechtes Licht rücken. Zuletzt erhob Nathalie (25) schwere Anschuldigungen gegen die GNTM-Produktion – wegen Heidi soll die Schauspielerin unter anderem mit Narben an ihrem Körper gezeichnet sein. Am Wochenende meldete sich Nathalie allerdings aus dem Krankenhaus und berichtete: Sie erlitt einen Zusammenbruch!

Schon während des Krankenhausaufenthaltes meldete sich Nathalie am Freitag via Instagram-Story bei ihren Fans und erklärte, dass posttraumatische Nachwirkungen Grund für ihren Zusammenbruch seien. Damit spielte sie gleichzeitig auch auf die derzeit kursierenden GNTM-Vorwürfe an. Nach der Entlassung meldete sich das Model am Samstag erneut: Trotz der psychischen und körperlichen Belastungen möchte auch die ehemalige Kandidatin ihre Geschichte erzählen! "Was diese Menschen machen, geht einfach zu weit!", wetterte Nathalie erneut gegen die Show.

Heute geht es Nathalie wieder besser! Aufgrund des Traumas habe sie aber immer noch Kopf- und Gliederschmerzen, wie Nathalie selbst angab. Vor wenigen Stunden nahm die Freundin von Frank Otto (64) noch einmal zu den Ereignissen Stellung: "Es waren sehr emotionale Tage für mich. Ich möchte jetzt alles dabei belassen. Liebe an alle, die auch viel durchgemacht haben. Egal ob privat öffentlich. Lasst euch nicht runtermachen", hieß es in ihrer Story.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2016 in New York

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

