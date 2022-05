Annika plaudert über ihre Zukunftspläne mit Manuel! Die Reiseverkehrskauffrau gab dem Mannheimer bei Hochzeit auf den ersten Blick 2020 unbekannterweise das Jawort. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten kämpften sie um ihre Ehe – mit Erfolg: Vor wenigen Wochen hielt Manuel sogar um Annikas Hand an. Die zweite Hochzeit ist aber nicht das einzige, was bei den beiden in Zukunft auf dem Plan steht. Auch von gemeinsamem Nachwuchs ist die Rede!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet Annika, dass noch zwei große Schritte in ihrer Beziehung anstehen. "Wenn die Zeit gekommen ist: Nachwuchs und die eigenen vier Wände", gab die Chorsängerin preis. Im Großen und Ganzen gehe es ihr und Manuel momentan super. Ab und zu kommt es aber offenbar auch mal zu kleineren Streitereien: "Wir haben Höhen und Tiefen wie jedes normale Paar auch."

Im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern der Sendung gehören Annika und Manuel zu denjenigen, bei denen das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" nach wie vor ein voller Erfolg ist. Dass sich so viele TV-Eheleute getrennt haben, stimmt Annika ziemlich traurig. "Aber oft kennt man auch nicht die Hintergründe, warum es nicht klappt. Und wie ich immer sage: 'Jeder ist des eigenen Glückes Schmied'", betonte die Brillenträgerin.

Instagram / manuel.hadeb Manuel und Annika im Mai 2022 in Berlin

Sat.1 Annika und Manuel an ihrem Hochzeitstag

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020

