Dieser Deal kam doch nicht zustande! Heute Abend versuchten die Mihai Dumitrescu, Julian Meier und Dr. Siwanand Misara ihr Glück bei Die Höhle der Löwen: Mit ihrer Technologie Lampix sollen die Speisekarten in Restaurants auf die Tische projiziert werden. Per Touch können die Speisen bestellt werden und auch Nachbestellungen werden automatisch angeboten. Löwin Dagmar Wöhrl (68) ist von der Idee begeistert und geht den Deal ein. Doch dann kam alles anders...

Eigentlich sah alles so gut aus für das Start-up-Unternehmen: Dagmar bot ihnen die geforderten 250.000 Euro – dafür wollte sie jedoch 25 statt die gebotenen 10 Prozent. Die Gründer gingen den Deal nach kurzer Beratung aber trotzdem voller Freude ein. "Die Verhandlungen in der Sendung waren nicht einfach, aber wir haben am Ende von unserer Wunsch-Löwin ein Angebot bekommen", erklärten sie im Promiflash-Interview stolz. Dennoch sei die Kooperation im Endeffekt geplatzt: "Leider ist der Deal im Nachgang aber nicht zustande gekommen." Auch Dagmar äußerte sich auf Instagram zu dem Scheitern des Deals: "Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Ansichten der strategischen Ausrichtung gibt." Trotzdem wünsche sie den Gründern alles Gute auf ihrem Weg.

Die drei seien auch trotzdem froh über die Erfahrungen der Show. "Es war aber dennoch superspannend, Dagmar und ihr Team kennenzulernen und zu sehen, was im Hintergrund bei einem Löwendeal alles passiert", erklärten die Gründer gegenüber Promiflash. Die Investoren, allen voran natürlich Dagmar, seien faszinierende Charaktere mit spannenden Geschichten.

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl, Investorin bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Getty Images Dagmar Wöhr, Investorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de