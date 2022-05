Sehen die Fans bald eine neue Seite von ihm? Pete Davidson (28) war bisher vor allem als Teil des Casts von Saturday Night Live bekannt. In der Show lernte der Comedian bei einem Sketch auch Kim Kardashian (41) kennen, der er auf der Bühne bereits einen Kuss gab. Inzwischen sind die zwei auch ganz offiziell ein Paar. Die Familie der Influencerin wird nach einer TV-Pause nun wieder von Kameras begleitet. Wird Pete auch bei The Kardashians auftauchen?

Die Spekulationen um Petes Einstieg in der Reality-Doku des Kardashian-Jenner-Clans wurden durch sein Show-Aus bei "Saturday Night Live" entfacht. Viele Fans sind seitdem überzeugt, dass der Komiker bald von einer ganz privaten Seite zu sehen sein wird. Als Kim in einem Variety-Interview darauf angesprochen wurde, antwortete sie ausweichend: "Wir haben bisher noch nichts mit ihm gefilmt. Ich hätte nichts dagegen, aber es ist nicht so sehr sein Ding."

Im weiteren Gespräch stellte sie ihren Liebsten dann aber doch wieder in Aussicht. "Wenn es ein Ereignis geben sollte, bei dem er zugegen ist, würde er die Kameraleute sicher nicht wegschicken", machte Kim eine vieldeutige Ansage. Ganz aufgeben müssen die Fans ihre Hoffnung auf einen Pete-Auftritt in der Show also wohl nicht.

Getty Images Pete Davidson 2019 in Kalifornien

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2022

