Cathy Hummels (34) ist mit sich rundum zufrieden! Seit mehreren Monaten gibt es Gerüchte, dass sich die Moderatorin und ihr Mann Mats Hummels (33) getrennt haben. Sie selbst haben sich dazu bislang noch nicht persönlich geäußert – der Profifußballer wurde zuletzt allerdings immer wieder mit anderen Frauen an seiner Seite gesehen. Erst am Wochenende wurde er beim Knutschen mit einem Model erwischt. Cathy scheint dem Ganzen nun mit einem sexy Post zu trotzen!

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin zwei Bilder, auf denen sie oberkörperfrei posiert – ihre Brüste hat sie aber noch mit ihren Armen verdeckt. Cathy fühlt sich offenbar ziemlich wohl. "Endlich mag ich mich. Ok, nicht immer, aber meistens. Meinen Körper mag ich auch. Vor allem bin ich ihm dankbar, dass ich in ihm wohnen darf – meine Seele", schrieb die 34-Jährige in der Bildunterschrift.

Trotz der wiederkehrenden Dating-Schlagzeilen sieht es so aus, als würden Mats und Cathy in einem guten Verhältnis zueinanderstehen. Für ihren gemeinsamen Sohn halten die beiden strikt zusammen. "Auch wenn unsere Familie [...] anders ist, haben wir immer eine Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig", schrieb Cathy in einem Post, den sie Mats zum Vatertag gewidmet hatte.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Mats und Ludwig in Miami

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) und ihr Sohn Ludwig im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

