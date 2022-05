Die Trennung von Julian (29) und Bibi Claßen (29) sorgt weiterhin für große Schlagzeilen! Vor gut einer Woche hatte das YouTube-Pärchen seinen Fans einen heftigen Schock versetzt: Nach 13 Jahren und zwei gemeinsamen Kindern ist die Beziehung der beiden am Ende – die Blondine soll sogar schon neu vergeben sein. Nach der Bekanntgabe kursierten im Netz allerdings wilde Gerüchte, dass hinter dem Liebes-Aus nur ein soziales Experiment des Paars stecke. Dazu bezieht Julians Schwester nun Stellung!

Ist an den Fake-Spekulationen etwas dran? Diese Frage bekam auch Julians Schwester Bianca in einem Q&A auf Instagram gestellt. Ein User vermutete, ihr berühmter Bruder sei gar nicht wieder solo und führe seine Follower an der Nase herum. "Natürlich nicht... Mit so was macht man keinen Spaß!", antwortete Bianca auf dieses Gerücht nur kurz und knapp.

Aufgrund von Julian und Bibis langer Beziehung standen sich auch die Schwester des Unternehmers und ihre Schwägerin stets sehr nahe. Noch im vergangenen Jahr widmete Bianca ihrer Namensvetterin liebevolle Worte im Netz: "Unser Zusammenhalt [...] war schon immer da und wird es auch immer bleiben!"

YouTube/ BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen

YouTube/ Julienco Julian Claßen, YouTube-Star

Instagram / bianci0409 Bianca und Bibi Claßen 2021

