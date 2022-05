Chris Broy (33) hat dem Alkohol abgeschworen! Bekannt wurde der 33-Jährige durch die Beziehung mit seiner Ex-Verlobten und Mutter seines Sohnes Eva Benetatou (30). Seitdem war Chris in Formaten wie Das Sommerhaus der Stars oder Kampf der Realitystars zu sehen. Ab Juni ist der Reality-TV-Star Teilnehmer der Show Beauty & The Nerd! In einer Instagram-Story gab Chris seinen Fans aber nun einen ganz anderen Einblick in sein Leben und verriet: Darum trinkt er seit fast einem Jahr keinen Alkohol mehr!

In einem Q&A erlaubte der gebürtige Kölner seinen Followern Fragen zu stellen – unter anderem interessierte es einen Fan, wie Chris zum Alkoholverzicht kam: Ehrlich gab der Reality-TV-Star zu, dass er vermehrt Alkohol trank, um Probleme vermeintlich lösen zu können. Wobei er selbst erkannte, dass das der falsche Weg ist. Seitdem sein kleiner Sohn George geboren wurde, verzichtet Chris komplett auf den Alkoholkonsum – und das seit mittlerweile rund einem Jahr.

Außerdem verriet Chris, dass er sich seit der Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" 2021 vegetarisch ernährt. Nachdem er in Thailand eine Suppe mit Fleisch gegessen hatte, wollte der Ex von Eva Benetatou zunächst einige Woche darauf verzichten. Doch schnell hatte Chris gemerkt, dass es ihm ohne den Verzehr von Fleisch besser geht – seitdem ist der Reality-TV-Star Vegetarier.

Instagram / chris_broy Chris Broy im November 2021

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

Instagram / chris_broy Chris Broy im April 2022 in Griechenland

