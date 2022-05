Sarah Kern (53) hat nun einen besonderen Titel! Die Designerin ist seit Jahren erfolgreich in der Modebranche unterwegs. Bereits im Alter von 16 Jahren fing sie mit dem Modeln an, im Jahr 2002 entwarf sie dann sogar ihre eigene Kollektion. Vier Jahre später gründete sie ihre Firma "Sarah Kern GmbH", die bis heute ein voller Erfolg ist. Aber Sarah reichte wohl nicht mehr nur ihr großer Name in der Modewelt aus, denn sie legte sich jetzt noch einen adligen Titel zu!

In ihrer Instagram-Story sprach die Designerin über den Ritterschlag – auch Investitur genannt – den sie in Rom vom ältesten Orden erhielt. Dieses Ereignis sei für die 53-Jährige einfach nur unglaublich gewesen, wie sie glücklich verriet: "Ich habe dieses riesige Dokument, das ist ja notariell und staatlich abgestempelt [...] für meinen Dame-Titel. Das kann ich dann in der Botschaft vorzeigen, um meinen Pass zu ändern. Das finde ich ganz spannend." Die Urkunde möchte die Designerin nach ihrer Ankunft zu Hause sogar rahmen und aufhängen.

Doch in Sarahs Liebesleben sah es dagegen zuletzt nicht so rosig aus. Im Februar 2021 trennte sie sich nach vier Monaten Ehe von Matthew Cordana. Das war bereits die dritte Ehe des Models, doch die Trennung hatte einen bedeutenden Grund. "Wenn ein Mann ungut wird, verbal eine Grenze überschritten wurde – und das nicht nur einmal", argumentierte die gebürtige Kölnerin.

Instagram/sarahkern_official Sarah Kern erhält den Ritterschlag in Rom

Instagram/sarahkern_official Sarah Kern im Mai 2022 in Rom

Getty Images Sarah Kern bei einer Fashion-Show in Berlin im Januar 2012

