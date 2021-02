Sarah Kern (52) enthüllt die ersten Trennungsdetails! Die Designerin gab dem Unternehmer Matthew Cardona erst im Oktober auf Malta das Jawort. Nun ist nach nur vier Monaten schon wieder alles aus und vorbei. Es war bereits die dritte Ehe des Fotomodells – auch wenn es sich dabei um eine freie Trauung handelte, die nicht rechtskräftig war. Nun spricht Sarah über die Gründe für das Liebes-Aus!

Im Interview mit RTL verrät die Blondine, was zu der Trennung geführt hat. Ein paar Dinge sind für Sarah ein absolutes No-Go in einer Beziehung: "Wenn ein Mann ungut wird, verbal eine Grenze überschritten wurde – und das nicht nur einmal – und beim letzten Mal so krass, dass ich das nie wieder zulasse." Auch wenn die 52-Jährige nicht näher auf das Geschehene eingeht, scheint sie sehr entschlossen zu sein, was ihre Entscheidung angeht.

Aufgrund dieser Erfahrungen hat Sarah auch so gar keine Lust mehr auf Männer. "Eher würde ich mit einer Frau leben als mit einem Mann", verkündete die Beauty in ihrer Instagram-Story. Vor der Hochzeit hatte sie sich nämlich versprochen, den Männern abzuschwören, sollte es mit Matthew nicht klappen.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und Matthew

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern mit ihrem Mann Matthew

Getty Images Sarah Kern bei einer Fashion-Show in Berlin im Januar 2012

