Yeliz Kocs (28) neuer Mann sollte nicht wie ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) sein! Die einstige Bachelor-Kandidatin und der Diese Ochsenknechts-Darsteller trennten sich im vergangenen Jahr – und das kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie. Jetzt gehen die gegenseitigen Anschuldigungen sogar so weit, dass sie sich bald vor Gericht treffen. Ein Liebes-Comeback der beiden scheint also zum jetzigen Zeitpunkt definitiv ausgeschlossen. Doch was sollte Yeliz' zukünftiger Partner mitbringen? Ihren Traummann beschreibt sie jetzt im Netz!

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram beschreibt Yeliz, welche Eigenschaften ihr neuer Mann mitbringen sollte: "Er muss auf jeden Fall kinder- und tierlieb sein. Treu und aufmerksam, eventuell nicht wieder von mir abhängig", die Influencerin fügte einen verschmitzten Smiley an und spielte dabei höchstwahrscheinlich auf ihren Ex Jimi an, dem sie vorwarf, sich während ihrer Beziehung ständig Geld geliehen zu haben. Ihr zukünftiger Partner sollte außerdem: "Gerne reisen und mich auch mal mitreißen, beziehungsweise mich mal an die Hand nehmen und planen können".

Im Rahmen der Fragerunde verriet die 28-Jährige auch, welche Eigenschaften für sie ein absolutes No-Go sind: "Jedes Wochenende feiern gehen wollen, immer Alkohol trinken oder andere Drogen nehmen. Faul sein und den ganzen Tag nur herumliegen." Am schlimmsten wäre es, wenn ihr Freund nicht sein wahres Gesicht zeige, fügte die Influencerin hinzu: "Sich verstellen, nur um bei anderen gut anzukommen."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

