Calvin Kleinen (30) muss wohl im echten Leben nach seiner Traumfrau suchen! Der Rapper verdrehte schon diversen Damen im TV den Kopf. Dem Casanova werden unzählige heiße Affären mit Reality-TV-Sternchen wie Emmy Russ (23) oder Victoria Lukac nachgesagt. Die Richtige hat der Temptation Island-Star aber noch nicht gefunden. Und zumindest auf der Datingplattform Tinder wird Calvin diese auch nicht finden – da wurde er nämlich gesperrt!

In einem Q&A auf Instagram offenbarte der 30-Jährige, dass er auf der Plattform nicht unterwegs sei – aber nicht aus seiner eigenen Entscheidung, sondern eher unfreiwillig. "Tinder hat mich rausgeschmissen damals, die dachten, ich wäre ein Fake-Profil. Dann wurde ich so oft gemeldet, dann wurde ich blockiert. Tinder, was soll das?", erzählte Calvin lachend.

Aber was für einen Typ Frau sucht der "Eine neue Ex"-Interpret überhaupt? Auch auf diese Frage antwortete er in der Fragerunde: "Leider alle, was soll ich sagen. Aber Haarfarbe ist eh egal", schmunzelte der TV-Playboy.

RTL Sanja Alena, Calvin Kleinen, Maria Bell, Lina Kottutz und Nadine, "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Verführer 2022

TVNOW Calvin Kleinen zwischen den Verführerinnen bei "Temptation Island V.I.P."

