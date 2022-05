Dennis Felber (23) und Sharon Battiste (30) haben quasi eine gemeinsame Vergangenheit. Der ehemalige Love Island-Teilnehmer gehört zu den 20 Singlemännern, die ab Mitte Juni im TV die Bachelorette von sich überzeugen wollen. Die Rosenlady ist ebenfalls keine Unbekannte: Es handelt sich um die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Sharon. Aber könnte es sein, dass sie mit Dennis bei ihrer TV-Reise auf einen alten Bekannten trifft? Immerhin hatte der Ex-Fußballer seine erste Fernsehrolle ebenfalls bei dem Kölner Format.

Von 2018 bis 2021 stand Sharon als Clara Borkmann, genannt Bo, vor der Kamera – und auch der 23-Jährige hat seinen Kurzauftritt in dieser Zeitspanne hinter sich gebracht. Am 26. März 2020, also in Folge 1.831 (Staffel neun), mimt er einen der Teilnehmer in Ollis (Patrick Beinlich, 32) Motivationskurs – und hat sogar einen Sprecherpart. Auch Paulina Ljubas (25) ist in der Szene zu sehen. Eine direkte Begegnung mit der neuen Bachelorette vor der Kamera gibt es aber nicht. Ob sich die zwei hinter den Kulissen kennengelernt haben, ist demnach nicht klar. Gut möglich aber, dass Dennis auch bei seiner Vorbereitung auf den Job auf die ein oder andere Szene mit Sharon gestoßen ist.

Und darin gibt es vor allem eines zu sehen: viel nackte Haut. Die 30-Jährige lässt als Bo nichts anbrennen und hat unter anderem einige Sexszenen mit Dennis' "Love Island"-Vorgänger Danilo Cristilli (25) – auch einen Dreier. Danilos Figur Toni hat sich nicht nur in Bo verguckt, sondern steht auch total auf Leonie (Sophie Imelmann, 25). Daraus entwickelt sich ein intensives Liebesdreieck.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf RTL+.

RTL / René Lohse Dennis, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

RTL / René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

RTL2 , "Köln 50667" Bo, Toni und Leo in "Köln 50667"

