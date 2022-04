Danilo Cristilli (25) erzählt eine erstaunliche Anekdote aus seiner Zeit als Schauspieler! Nachdem er durch seine Teilnahme an der Flirtshow Love Island 2019 bekannt geworden war, stieg der Hottie 2020 in der Vorabend-Soap Köln 50667 ein. Rund ein Jahr lang begeisterte er als Schwerenöter Toni die Zuschauer – doch dann verließ er die Serie wieder, um sich mehr auf seine Gesundheit konzentrieren zu können. Was bisher wohl kein Fan wusste: Danilo gab beim Casting für "Köln 50667" damals alles und musste direkt ganz schön schlüpfrige Szenen darstellen...

"Natürlich haben die eine Rolle genommen, die zu dem gepasst hat, wie ich auch bei 'Love Island' war... also mit Frauen", erinnert sich Danilo in einem Rückblick auf YouTube. "Ich musste an diesem Casting-Tag sogar einen Dreier spielen. Es war sehr krass, ich war so nervös, als ich da war! Ich kannte diese Frauen ja nicht, habe die noch nie gesehen..." Der Regisseur habe damals von ihm verlangt, erst die eine Frau und dann die andere zu verführen. Schließlich sollte er "mit beiden rummachen und ins Bett gehen". Der Lockenkopf zog es durch und bekam die Rolle am Ende.

Tatsächlich sollte der heiße Dreier auch direkt seine erste Storyline bei "Köln 50667" werden. Begeisterte Fans der Serie werden sich bestimmt noch daran erinnern: Danilos Figur Toni angelte sich sowohl Bo (Sharon Battiste) als auch Leonie (Sophie Imelmann, 25)! Am Ende artete das Ganze in ein superkompliziertes Liebesdreieck aus. Hättet ihr das Casting an Danilos Stelle auch durchgezogen? Stimmt ab!

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, bekannt aus "Köln 50667" und "Love Island"

RTL2 , "Köln 50667" Bo, Toni und Leo in "Köln 50667"

