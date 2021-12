Lisa Klemp hat einen Mann bei Adam sucht Eva zu sehr in den Fokus genommen. In der Nackt-Datingshow lernte die Nordrhein-Westfälin ihren ganz persönlichen Adam kennen: Denny Heidrich (34). Doch die Zuneigung beruhte nicht ganz auf Gegenseitigkeit. Als der Boxer mit Sandy Henzold flirtete, fuhr Lisa die Krallen aus. Das schmeichelte Denny ganz und gar nicht. Er ließ sich nicht länger auf die Brünette ein. Jetzt stellt Lisa gegenüber Promiflash klar: Ja, sie habe Denny mehr Aufmerksamkeit gewidmet, als ihr guttat!

"Vielleicht habe ich mich auch etwas zu sehr dort reingesteigert", gab Lisa im Promiflash-Interview zu. Dennoch bereue sie nicht, dass sie so emotional gegenüber Denny geworden sei. "Ich war so, wie ich immer bin: nah am Wasser gebaut", erklärte die Friseurin. Sie habe zwar die anfänglichen Gespräche mit dem Boxer genossen, aber als Denny sich von ihr distanzierte, habe sie damit nicht gut umgehen können: "Das macht einen traurig, vor allem wenn, man sich vorher so gut verstanden hatte."

Heute weiß Lisa, dass Denny nicht der richtige Mann für sie war. "Ich bin definitiv ein Beziehungsmensch und will nichts Halbes", stellte sie klar. Doch ihren persönlichen Mister Right habe die 29-Jährige noch nicht gefunden. "Ich warte auf meinen Prinzen. Der richtige Deckel kommt schon noch. Da mache ich mir weniger Stress", zeigte sich Lisa zuversichtlich.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

Anzeige

Adam sucht Eva, RTLZWEI Sandy, "Adam sucht Eva"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

Anzeige

RTLZWEI Denny Heidrich und Lisa Klemp bei "Adam sucht Eva"

Anzeige



