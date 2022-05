Während Boris Becker (54) hinter Gittern sitzt, genießt seine Tochter Anna Ermakova (22) das Leben in der Freiheit! Der ehemalige Tennisprofi wurde Ende April wegen Insolvenzverschleppung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Inzwischen sitzt der dreifache Wimbledon-Sieger schon mehrere Wochen im Knast. Außerhalb der Gefängnismauern geht das Leben aber weiter: Boris' Tochter Anna ließ es jetzt auf einer Party krachen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Anna nun eine ganze Reihe an Fotos und Videos, die während einer wilden Partynacht in Monaco entstanden sind. Die Influencerin feierte anlässlich des Formel-1-Grand-Prix' in einem sexy Look: Für die Fete schmiss sich die 22-Jährige nämlich in einen bauchfreien schwarzen Zweiteiler mit funkelnden Details. Das Outfit rundete das Model mit einer Clutch in Form eines Geldscheins ab. "Grand-Prix-Wochenende", betitelte Anna das Posting kurz und knapp.

Boris scheint sich derweil wohl mit seinem Strafmaß abgefunden zu haben. Laut eines Berichts von Spiegel akzeptiere der 54-Jährige den Schuldspruch und wolle keine Berufung einlegen. "Unser Mandant hat sich entschieden, gegen das ihn betreffende Strafurteil des Southwark Crown Court keine Rechtsmittel einzulegen", hatte der Anwalt der Tennislegende nämlich verkündet.

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Mai 2022 in Monaco

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, Boris Beckers Tochter

