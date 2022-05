Enrico Elia (20) hat große Pläne! Der Influencer feierte im April sein Reality-TV-Debüt: Er nahm an der aktuellen Kampf der Realitystars-Staffel teil und zog als RTL2-Praktikant in die Sala ein. Doch bereits nach wenigen Tagen in der Villa war seine Reise auch schon wieder vorbei. Bei der Stunde der Wahrheit wurde er von seinen Konkurrenten rausgeworfen. Trotz seines Exits will sich der Hottie aber nicht unterkriegen lassen – im Gegenteil: Er würde gerne an weiteren Formaten teilnehmen. Enrico erzählte Promiflash jetzt, welche Shows ihn noch interessieren!

"Es gibt so viele tolle Formate", schwärmte der 20-Jährige im Promiflash-Interview. Egal ob Reality-TV, Dokumentationen oder Talkshows – Enrico sei für alles offen. Deshalb sei es auch ziemlich schwer für ihn, sich auf eine Sendung festzulegen. Einige Favoriten hat der Wolfsburger aber trotzdem. "Also das Dschungelcamp, das Promi Big Brother-Haus oder auch #CoupleChallenge wären etwas für mich", führte er weiter aus.

Obwohl Enrico auf viele verschiedene Formate Lust hätte, gibt es auch ein paar Shows, die überhaupt nichts für ihn wären. "Bei Sommerhaus der Stars und Promi-Boxen würde ich niemals mitmachen", meinte er und fügte lachend hinzu: "Aber man soll ja niemals nie sagen."

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Influencer

RTLZWEI Enrico Elia bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

