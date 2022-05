Diese Szene bekamen die Zuschauer bei Kampf der Realitystars nicht zu Gesicht. Mike Cees-Monballijn war Teilnehmer der aktuellen Staffel der Reality-TV-Show. In der vergangenen Folge wurde der Ehemann von Michelle Monballijn gemeinsam mit dem Praktikanten Enrico Elia in der Stunde der Wahrheit rausgewählt. In der Show thematisierte der Ex-Temptation Island-Teilnehmer ausführlich die Ehe zu seiner Frau, doch nicht alles davon wurde offenbar ausgestrahlt. Mike soll sogar einen Brief von Michelle bekommen haben...

Das verriet jetzt Enrico in einem YouTube-Video im Gespräch mit Yvonne Mouhlen. Mike habe ihm erzählt, dass er einen Brief von Michelle erhalten habe, jedoch Angst hatte, ihn zu öffnen. Der Reality-TV-Praktikant bot dem 35-Jährigen an, gemeinsam mit ihm den Brief zu lesen und für ihn da zu sein. Wenig später habe Mike Michelles Worte doch alleine gelesen. "Er hat geweint und meinte, er möchte nicht reden, dann war das Thema mit dem Brief gegessen", ließ Enrico die Ereignisse Revue passieren.

Was genau Michelle Mike schrieb, ist unklar. Bei den Dreharbeiten befand sich das Paar noch in einer Ehekrise. Heute bereut Enrico, dass er Mike damals seine Hilfe angeboten hat. Der Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidat habe ihm nämlich, als die Kameras aus waren, gesagt, dass er nur aus Imagegründen im TV nett zu ihm gewesen sei. "Er meinte, das habe ich nicht für dich getan, das habe ich für mich getan. Dieser Mensch ist so fake", hielt Enrico fest.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Influencer

Anzeige

RTLZWEI Der Cast von "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de