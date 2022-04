Helena Fürst (48) lässt kein gutes Haar an Enrico Elia. Der Wolfsburger hatte sich bei Kampf der Realitystars beworben und eine Wildcard gewonnen. Dass er vorher keine TV-Erfahrung hatte, kam jedoch nicht bei allen Kandidaten gut an: Immer wieder musste er sich von seinen Konkurrenten anhören, dass er als "Normalo" keine Berechtigung habe, an dem Format teilzunehmen. In der vergangenen Folge haben sie ihn dann schließlich rausgewählt. Nun hatte auch Helena Fürst, die bereits in diversen Realityshows zu sehen war, etwas an Enrico auszusetzen.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Niedersachse den Screenshot einer Nachricht, die die einstige Dschungelcamperin ihm geschickt hatte. Darin steht: "Also mal ehrlich: Du musst zugeben, dass Reality-TV doch nicht so einfach ist. Du hast keinen bleibenden Eindruck hinterlassen." Ihrer Meinung nach solle er lieber eine vernünftige Ausbildung machen, falls er noch keine habe oder sich auf seinen Job konzentrieren. "Das TV-Geschäft ist sehr hart und du hast vielleicht gerade mal ein Prozent der negativen Einflüsse, die auch dein Privatleben beeinflussen, erlebt", führte Helena weiter aus.

Enrico kann diese Aussage allerdings nicht ganz nachvollziehen. "Ich habe nicht viel polarisiert, aber vielleicht doch genügend, dass du mir schreibst", konterte der Reality-Azubi. Ihm sei wichtig gewesen, sich selbst treu zu blieben. Sich für mehr Aufmerksamkeit zu verstellen, wäre für ihn nicht infrage gekommen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, Influencer

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst im Juni 2020

Instagram / enrico_elia Enrico Elia, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2022

