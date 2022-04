Der TV-Neuling zeigt Reue nach Tessa-Anmache! Der RTLZwei-Praktikant Enrico Elia darf sich in diesem Jahr bei Kampf der Realitystars auch als Nicht-Promi unter Beweis stellen. Doch es zeigt sich schnell, dass eine solche Teilnahme gar nicht immer so einfach ist: Denn direkt bei seinem ersten Spiel rutscht dem TV-Neuling in einem hektischen Moment etwas Fieses raus: Er regt sich über Tessa Bergmeier auf und stichelt, die Alte solle schneller machen. Doch schon kurz nach dem Spiel sucht Enrico das Gespräch zu seiner Mitstreiterin Elena Miras (29) und zeigt sich reumütig über seine Worte zu Tessa!

Exklusiv gegenüber Promiflash erklärte der Influencer, in welchem Zusammenhang es zu dieser Situation kam: "Unter Zeitdruck und im Stress sagt man vielleicht mal unüberlegte Dinge, das war auch keineswegs böse gemeint!" Enrico zeigte sich im Fernsehen nach dem Spiel sehr emotional über seine eigenen Worte und schien sie direkt zu bereuen. Was der Zuschauer allerdings nicht gesehen hat: "Ich habe mich später auch bei ihr entschuldigt, [...]. Ich glaube, da haben andere Teilnehmer noch viel schlimmere Dinge zueinander gesagt", beteuerte der 20-Jährige.

Auf der Gegenseite scheint Tessa seine Entschuldigung aber anzunehmen: "Wir haben uns ausgesprochen und er hat es nicht so gemeint – das glaube ich ihm". Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin reagiert auf die Nachfrage von Promiflash sogar sehr gelassen und kontert: "Außerdem, ne 'Alte' bin ich ja auch nicht. So what?"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

