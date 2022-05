Sie scheinen sich gefunden zu haben! Schon im vergangenen Jahr kursierten die Gerüchte, dass zwischen Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) was gehen soll. Obwohl weder die Schauspielerin noch der Sänger die Liebe bestätigt haben, sind sich Fans und Insider sicher: Zwischen ihnen ist es ernst! Paparazzi erwischen die beiden mittlerweile auch regelmäßig beim Turteln. Kein Wunder, denn Harry soll total happy mit Olivia sein!

Gegenüber People betonte eine Quelle nun, dass der "As It Was"-Interpret hin und weg von Olivia sein soll: "Harry ist sehr verliebt." Die Zweifach-Mama habe zudem seine romantische Seite herauskitzeln können. "Was mal als ein Flirt angefangen hat, hat sich zu einer ernsten Beziehung entwickelt", fügte der Insider hinzu. Obwohl beide sehr beschäftigt sind, scheint es trotzdem wunderbar zu funktionieren.

"Beide unterstützen sich gegenseitig in ihren Karrieren", heißt es weiter. Harry und Olivia lernten sich am Filmset von "Don't Worry Darling" kennen – die Ex von Jason Sudeikis (46) führte Regie und der britische Hottie übernahm eine der Hauptrollen.

Harry Styles, Sänger

Olivia Wilde, Schauspielerin

Harry Styles im Februar 2020

