Die Schauspielerin scheint einiges zu verarbeiten. Jada Pinkett-Smith (50) und ihre Familie machten Schlagzeilen, als ihr Ehemann Will Smith (53) bei der Oscar-Verleihung Komiker Chris Rock ohrfeigte. Dieser hatte eine Bemerkung über Jadas Frisur gemacht – offenbar ohne zu wissen, dass sie an Haarausfall leidet. In ihrer Show sprach die Schauspielerin jetzt über ein anderes ernstes Thema: Jada erzählte Details aus ihrer Kindheit!

In der vergangenen Folge ihrer Talkshow Red Table Talk sprach Jada Pinkett-Smith über ihre schwere Kindheit. "Ich musste in jungen Jahren mit vielen stressigen, erwachsenen Dingen umgehen. Ich war nicht in der Lage, mit den damit verbundenen Emotionen umzugehen", gestand die zweifache Mutter. Sie glaubt, dass diese Einstellung zum Leben sie zurückhalte und sie nicht in der Lage sei, die Herausforderungen des Lebens vollständig zu verarbeiten.

Jada beschrieb sich als verängstigtes Mädchen: "Ich musste mich einfach zusammenreißen", und brach daraufhin in Tränen aus. Ihre Tochter Willow Smith (21) sowie Jadas Mutter Adrienne Banfield-Norris und die Selbsthilfeautorin Kelly McDaniel, die ebenfalls anwesend waren, versuchten sie zu trösten und aufzubauen.

Anzeige

Getty Images Jada mit Willow und Will

Anzeige

Instagram / jadapinkettsmith Schauspielerin Jada Pinkett-Smith posiert

Anzeige

Instagram / gammynorris Jada Pinkett-Smith mit Ehemann Will und Mama Adrienne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de