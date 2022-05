Samira Klampfl (28) lässt die Geburt ihres Kindes Revue passieren. Vor wenigen Tagen sind die Influencerin und ihr Partner Serkan Yavuz (29) zum ersten Mal Eltern geworden: Ende Mai kam die kleine Nova Skye Sya auf die Welt. Aktuell genießen die frischgebackenen Eltern die Kennenlernzeit mit ihrer kleinen Tochter. Zwischendurch melden die beiden sich aber trotzdem immer mal wieder mit Baby-Updates bei ihrer Community. Nun teilte Samira ziemlich intime Details mit ihren Fans!

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" kamen die beiden auch auf den Verlauf der Geburt zu sprechen – und auf die Geburtsverletzungen, die Samira davongetragen hat. "Du bist gar nicht eingerissen, ne? Zwei Stiche", fragte Serkan – das bestätigte die Brünette und ergänzte: "Kaum. Ich habe echt Glück gehabt. Meine Geburtsverletzungen halten sich mega in Grenzen. Ich wurde mit drei Stichen genäht. Innerer Scheidenriss und außen auch ein Stich, aber das war es auch."

Generell ging die Geburt der kleinen Nova ziemlich schnell vonstatten. "Es waren zwei Stunden, hat die Hebamme gesagt, mir kam es bisschen kürzer vor, für mich ging das ratzfatz", plauderte Papa Serkan außerdem aus.

