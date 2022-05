Katharina Eisenblut (28) befindet sich gerade an einem ganz besonderen Punkt in ihrem Leben: Sie ist zum ersten Mal schwanger und erwartet gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Liebsten Niko Kronenbitter. Mittlerweile hat die Sängerin bereits den Endspurt ihrer Schwangerschaft erreicht: Es wird also nicht mehr lange dauern, bis ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt. Nun gab Katharina wieder ein Update – und verriet ehrlich, wie sie aktuell mit ihrem schwangeren Dasein zu kämpfen hat.

In einer Story auf Instagram betonte die 28-Jährige, dass sie sich zwar auf das Baby freue, aber mittlerweile fertig mit den Nerven sei. "Ganz ehrlich: Ich kann nicht mehr [...] es wird alles wirklich sehr anstrengend", erklärte sie ihren Followern. Daneben schilderte die einstige DSDS-Kandidatin, dass sie aktuell nicht mehr richtig liegen könne, überall Schmerzen habe und sie ständig das Gefühl beschleiche, sich übergeben zu müssen.

Anfang April hatte die Castingshow-Teilnehmerin ebenfalls schon einmal ganz offen über ihr Befinden gesprochen und verriet, dass der Alltag mit ihrem wachsenden Bauch alles andere als leichter werde. "Das, was wirklich lustig ist, ist, dass ich mich bald aus dem Bett herausrollen muss, da ich sonst nicht mehr hochkomme", teilte sie ihren Fans auf Instagram mit.

Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Hund im Januar 2022

Katharina Eisenblut, Sängerin

Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter

