Anna-Maria Ferchichis (40) Drillinge werden so schnell groß! Die Ehefrau von Bushido (43) brachte im vergangenen November Drillinge zur Welt und ist jetzt stolze Mutter von acht Kindern. Ihre Kleinsten sind ihr ganzer Stolz – deshalb nimmt sie ihre Community gerne bei der Entwicklung der drei Mädchen mit. Jetzt haben ihre Töchter wieder einen großen Schritt gemacht: Anna-Marias Drillinge haben ihren ersten Keks gegessen!

"Es ist irgendwie komisch, jetzt sind sie schon so groß und essen selbst was! Oh Mann, geht das schnell!", zeigte sie sich auf Instagram ganz nostalgisch. Ihre Babys seien aber so gierig auf Anna-Maria Essen gewesen, dass sie sich entschieden habe, ihnen heute das erste Mal etwas zum Knabbern zu geben: "Das hat ihnen so einen Spaß gemacht!" Stolz postete sie deshalb ein Bild von Leonora und Naima in ihren Babyschalen. Mit dem Keks in der Hand strahlen sie ihre Mama fröhlich an.

Doch natürlich musste sich Anna-Maria auch wieder Kritik für ihre Entscheidung anhören. "Tut mir einen Gefallen und spart euch die Belehrungen über den ersten Keks. Ich bin einfach happy, wieder ein kleiner Meilenstein", machte sie deutlich. Selbstverständlich würde die Vollblut-Mutter darauf achten, dass ihre Kinder sich nicht verschlucken würden.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Kinder im Mai 2022

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Leonora

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

