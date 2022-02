Anna-Maria Ferchichi (40) hat genug! Rapper Bushido (43) und seine Frau sind seit wenigen Monaten stolze Eltern von Drillingen. Die Zeit mit dem neuen Familienzuwachs genießen sie aber nicht komplett privat – sie nehmen auch ihre Fans auf die spannende Reise mit und zeigen immer wieder, wie schnell sich die Babys entwickeln. Vor wenigen Tagen postete Bushido stolz ein Bild, auf dem er und seine Frau Töchterchen Leonora mit Brei anstatt mit der Flasche füttern – genau dafür bekamen sie jetzt aber fiese Kommentare. Anna-Maria wehrte sich nun gegen die Hate-Welle.

"Jetzt habe ich diese ganzen Helikopter-Mütter bei ihm auf der Seite. Leute, macht euch bitte locker. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll", begann die Dunkelhaarige in ihrer Instagram-Story ziemlich genervt. Für sie stehe fest, dass Kinder nicht nach einem festen Plan großgezogen werden können. "Ich habe acht Kinder, die gesund sind, die wachsen und gedeihen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache", betonte Anna-Maria – in Sachen Kinder sei die Schwester von Sarah Connor (41) demnach eine echte Expertin. "Denkt ihr wirklich, dass es nur Schwarz und Weiß gibt? Ich bin geschockt über so viel Besserwisserei", ärgerte sie sich über die Hater.

Während sich Leonora und Schwesterchen Naima nach der Flasche immer etwas unzufrieden gezeigt hätten und die Schluck- und Kaubewegungen beim Brei-Essen schon super beherrschen würden, sei Amaya beispielsweise noch nicht so weit. "Bei Amaya versuchen wir es noch nicht, weil sie viel zarter und kleiner ist", erzählte Anna-Maria.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

