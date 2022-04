Anna-Maria Ferchichi (40) ist zufrieden. Im November des vergangenen Jahres brachte die Frau von Rapper Bushido (43) die Drillinge Amaya, Naima und Leonora zur Welt. Seither lässt die Influencerin ihre Follower an ihrem Alltag als achtfache Mutter teilhaben. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich sentimental – Tochter Amaya ist viel kleiner als ihre Schwestern. Nun gab Anna-Maria das Gewicht ihrer Drillinge preis.

"Die Untersuchung beim Kinderarzt lief gut! Amaya ist jetzt bei 5,2 Kilo, Naima bei 6,8 Kilo und Leonora bei sieben Kilo", plauderte die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Zudem verriet die stolze Mama, dass ihr Nachwuchs bereits sechs Monate alt sei. Doch ihre Follower waren verwundert. "So viele Leute haben mir geschrieben 'Wie, deine Kinder sind doch gar nicht sechs Monate. Sechs Monate werden sie erst am 11.", erzählte Anna-Maria und erklärte, dass sie das Alter in Wochen rechne anstatt in Kalendermonaten.

Während sich die Schwester von Sarah Connor (41) über die Gewichtszunahme ihrer drei Töchter freut, feiert sie selbst Abnehmerfolge. Vor wenigen Wochen präsentierte die Netzbekanntheit ihren Fans stolz ihren After-Baby-Body. "Es war kein Hexenwerk. Die richtige Ernährung und Sport", betonte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Töchterchen Amaya

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

