Aurelia Lamprecht teilt ihr Seelenleben mit ihrer Community! Die einstige Love Island-Teilnehmerin hat in den vergangenen Monaten so einiges an Liebeschaos hinter sich. Nachdem sich die hübsche Brünette und Danilo Sellaro bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen und lieben gelernt hatten, trennte sich das Paar nur wenige Monate später. Doch wäre Aurelia inzwischen wieder bereit für etwas Neues?

Via Instagram beantwortete Aurelia am Sonntag einige Fragen ihrer Follower. Dabei wollten ihre neugierigen Fans vor allem wissen, wie es der TV-Bekanntheit geht und ob sie nach ihrer Trennung bereit für ein neues Kapitel sei. "Mir geht es aktuell so gut, wie schon lange nicht mehr im Leben", machte sie daraufhin in ihrer Story klar und fügte hinzu, dass sie emotional wieder offen für etwas Neues wäre. "Ich will einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich zusammen in die Seele des anderen blicken und darin Tag für Tag versinken kann", erklärte sie.

Ganz würde sie ihren neuen Lebenspartner jedoch nicht in die Öffentlichkeit ziehen wollen. "Wahrscheinlich würde ich ihn zwar zeigen, aber immer bedeckt oder nur eine Stimme oder so", kann sich die gebürtige Frankfurterin vorstellen.

Privat Danilo und Aurelia

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, bekannt aus "Love Island"

