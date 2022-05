Kriselt es etwa bei Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28)? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty machte im März ihre Beziehung zu dem Komiker öffentlich – seitdem stellt das Paar seine Liebe regelmäßig zur Schau. Jetzt beunruhigte die vierfache Mutter ihre Fans allerdings mit einem mehrdeutigen Post: Ist zwischen Kim und Pete nach nur wenigen Monaten wieder alles aus und vorbei?

Auf Instagram teilte die 41-Jährige Bilder von sich, auf denen sie in einem sexy Outfit auf einem Boot posiert. Die Betitelung des Beitrags entfachte bei ihren Followern jedoch wilde Spekulationen: "Schlechte Nachrichten: Nichts hält ewig. Gute Nachrichten: Nichts hält ewig." Spielt Kim hier etwa auf den Beziehungsstatus von ihr und Pete an?

Womöglich hat die Caption aber überhaupt nichts mit Pete zu tun. Immerhin wurden die Turteltauben in den vergangenen Tagen immer wieder gemeinsam abgelichtet – dabei wirkten Kim und der Comedian stets überglücklich und bis über beide Ohren verliebt.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Splash News / ActionPress Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

