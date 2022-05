Sofia Richie (23) feiert die Liebe! Die Social-Media-Bekanntheit geht nach ihrer Trennung von Scott Disick (39) seit Mai 2021 mit ihrem neuen Partner Elliott Grainge durchs Leben. Im April dieses Jahres verkündeten die Turteltauben dann: Sie haben sich verlobt! Das feierte die Tochter von Lionel Richie (72) nun gebührend mit ihren Freunden und der Familie: So schön war die Verlobungsfeier von Sofia und Elliott!

Auf Instagram teilte das Model einige Einblicke in die Sause. In einem edlen pastellfarbenen Blumenkleid begrüßte Sofia ihre Gäste und strahlte neben ihrem Verlobten, der sich farblich anpasste – Elliott trug einen beigen Anzug. Für das Wohl der Gäste war auch gesorgt: Auf der großzügigen Tafel mit schicker Blumendeko durften sie sich unter anderem an Pasta, edlen Drinks oder einer Torte mit echten Blumen erfreuen.

Auf der Party waren auch viele Promis anzutreffen. Sofias Schwester Nicole Richie (40) kam gemeinsam mit ihrem Mann Joel Madden (43), der wiederum auch seinen Bruder mitnahm: Cameron Diaz' (49) Mann Benji Madden (43) komplementierte die Gruppe. Unter einem gemeinsamen Schnappschuss von ihnen schrieb Sofia freudig "Squad".

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Elliot Grainge bei ihrer Verlobung

Instagram / sofiarichie Sofia Richies Verlobungstorte

Instagram / sofiarichie Elliott Grainge, Benji Madden, Sofia Richie, Miles und Nicole Richie und Joel Madden, Mai 2022

