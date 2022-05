Peter Andre (49) ist sprachlos! Der gebürtige Londoner wuchs in Australien auf und nahm dort im Alter von 16 Jahren an einer Castingshow teil, die er sogar gewann. Seinen größten Erfolg erlebte der Popstar allerdings erst paar Jahre später, Mitte der 90er-Jahre. Mit dem Hit "Mysterious Girl" landete der Sänger 1995 sogar weltweit in den Charts. Doch nun erlitt der vierfache Vater nach einem Auftritt einen Schock: Peters Auto wurde während seiner Show aufgebrochen und ausgeraubt!

Auf Instagram postete der 49-Jährige ein Video, in dem er von seinem schrecklichen Ereignis berichtete. Während Peter auf der Bühne performte, sollen Unbekannte die Heckscheibe seines Wagens kaputtgeschlagen und alles bis auf den Kindersitz aus dem Wagen mitgenommen haben. Unter den Beitrag schrieb der Familienvater: "Ich weiß, es könnte viel schlimmer sein und es gibt größere Probleme auf der Welt, aber es ist trotzdem traurig. Aber zum Glück wurde niemand verletzt. Zum Glück sind es nur materielle Dinge."

Obwohl der Musiker entsetzt von dem Geschehnis ist, entschuldigte er sich bei seinen Fans. "Tut mir leid für alle, die nach der Show hochkamen und mit denen ich nicht wirklich reden konnte, da ich wegen dem, was passiert ist, gehen musste", schrieb Peter zu dem Video.

Getty Images Musiker Peter Andre

Instagram/peterandre Peter Andres eingeschlagenes Auto nach seinem Auftritt

Getty Images Peter Andre, Sänger

