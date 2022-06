Vor nun schon 70 Jahren wurde Queen Elizabeth II. (96) zur Königin von England gekrönt. Aus diesem Anlass richtet das Land am kommenden Wochenende einige Veranstaltungen aus, die die Queen ehren sollen. Unter anderem finden Konzerte statt oder die beliebte Parade "Trooping the Colour". Aber auch hoher Besuch wird erwartet: Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) reisen gemeinsam mit ihren Kindern an! "Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, freuen sich und fühlen sich geehrt, mit ihren Kindern an der Feier zum Platinjubiläum der Queen im Juni teilzunehmen", betonte ein Sprecher gegenüber Sky News.

